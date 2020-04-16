الحوار_المتمدن #بوناب_كمال - بوناب كمال - الشّعْبويات غيْر الغربية: دراسة حالة الفلبين

2020/04/16 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوناب_كمال تَركّزَ اهتمامُ العالم بشدّة على صعود الشّعبويات في الغرب؛ بدءًا من انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصولًا إلى سياسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذا نجاح اليمين المتطرّف في الانتخابات الأوروبية (لا سيّما في بولندا)؛ وفي ما بَدا أنه أزمة وجودٍ للدّيمقراطية الليبرالية، لم تُول الأدبيات المتراكمة اهتمامًا مماثلًا لصعود الشعبوية في الشرق، وعلى وجه الدّقة مدى قدرة الذّكورية والدين على حشد......

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