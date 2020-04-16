دمشق… كورونا تواصل منع عمل محال الألبسة والخياطة

2020/04/16 | 19:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت محافظة دمشق، من مخالفة قرارات إغلاق محال تجارية وخدمية، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا الجديد، ولفتت إلى أن محال الألبسة والحلاقة لا تزال ممنوعة من استئناف العمل.وذكرت المحافظة في بيان، نشره…

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