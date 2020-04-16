الصحة تعلن 19 اصابة جديدة بكورونا: فحصنا قرابة 50 ألف عراقي منذ بداية الجائحة

2020/04/16 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، حصيلة جديدة لإصابات كورونا في العراق.وقال بيان للوزارة تابعته “يس عراق”، “تم فحص (٣١٢٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة خلال ٢٤ ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (٤٩٢٦٠) نموذج” – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٩) إصابة في […]

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