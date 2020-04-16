اقليم كردستان يمدد حظر التجوال الى 23 من الشهر الجاري

2020/04/16 | 19:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال في مدن الإقليم الى يوم 23 من الشهر الجاري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "الغد برس" ان "منع التجوال التام يبدأ يومياً من الساعة ٦ مساءً وحتى الـ١٢ منتصف الليل".

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