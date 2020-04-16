خلية الازمة في ديالى تعلن سلامة 4 حالات اشتباه بكورونا

2020/04/16 | 19:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الازمة في ديالى، اليوم الخميس، عن سلامة 4 حالات اشتباه بكورونا.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "قمنا بأرسال ٩ نماذج تحاليل لحالات مشتبه باصابتها بكورونا، واستلمنا ٤ نتائج وجميعها سالبة ومازلنا ننتظر ٥ نتائج اخرى".

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