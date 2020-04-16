كورونا يتمدد في السعودية بعد تسجيل 518 اصابة جديدة

2020/04/16 | 19:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الخميس، 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6380.واكدت الوزارة أنه "تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 83 حالة".واضافت أن "59 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية إلى 990 حالة".

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