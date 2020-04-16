خلايا «داعش» تقتحم محالاً تجاريّة في ديرالزور وتهدّد أصحابها

2020/04/16 | 19:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم عناصر يتبعون لتنظيم “#داعش”، محلات تجارية في قرية #غريبة بريف #دير_الزور الشرفي، وصادروا منها بعض المواد وقاموا بتهديد أصحابها.وقال مراسل موقع «الحل نت»، إن العناصر «صادروا التبغ ومستلزمات النرجيلة قبل حرقها، كما هددوا…

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