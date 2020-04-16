جبهة تتهم السلطات العراقية بتعذيب عشرات السجناء حتى الموت

2020/04/16 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهمت جبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي يوم الخميس السلطات العراقية بتعذيب عشرات السجناء حتى الموت في سجن الحوت بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقالت الجبهة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "ما يحدث في سجن الحوت في الناصرية جريمة بشعة بحق محكومين مهما كانت عدالة أو ظروف الأحكام التي صدرت بحقهم".

وأضافت أنه "منذ بداية هذه السنة المشؤومة، قتل العشرات من المحكومين بعد تعرضهم إلى التعذيب، بطريقة لا تتفق مع عرف أو ضمير أو قانون".

وأدانت الجبهة، "هذه الجرائم الشنيعة"، مطالبة الحكومة بـ"إجراء تحقيق فوري وإعلان نتائجه".

ودعت الجبهة، مفوضية حقوق الإنسان إلى "القيام بواجباتها، والتحقيق في هذه العمليات بما تقره برامجها ومقومات عملها".

كما دعت، الأحزاب والكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى "عدم السكوت أمام انتهاكات تصل إلى حد وصفها بانها جرائم ضد الإنسانية بحق مواطنين عراقيين".

ويقع سجن "الحوت" على مقربة من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل بينهم الكثير من عناصر تنظيم "داعش".

ويعد سجن "الحوت" أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن "أبو غريب"، صاحب الصيت السيئ، منذ سنوات.

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