للقوّات المكلّفة بتنفيذ الحظر في كربلاء.. العتبة العباسية توزع أكثر من 3000 وجبة غذائية

2020/04/16 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت العتبة العباسية، اليوم الخميس، توزيع أكثرُ من (3000) وجبة غذائيّة يقدّمها مضيفُ العتبة العبّاسية المقدّسة للقوّات الأمنيّة المكلّفة بتنفيذ حظر التجوال الوقائيّ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وذكرت العتبة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه ، ان “مضيف العتبة العبّاسية المقدّسة وزع أكثر من (3000) وجبة غذائيّة للقوّات الأمنيّة، المكلَّفة بتنفيذ حظر […]

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