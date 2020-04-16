مصدر امني لـ” العهد نيوز” ضبط اسلحة متنوعة من مخلفات داعش بعملية تطهير في الانبار

2020/04/16 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار تمكنت القوات الامنية بصنوفها المختلفة بمحافظة الانبار، اليوم الخميس، من ضبط اسلحة متنوعة من مخلفات مجرمي داعش بعملية تطهير المناطق الصحراوية للمحافظة .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مواقع لخلايا مجرمي داعش في المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع […]

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