مصادرة 400 ألف كمامة واقية مهربة من الصين في إيطاليا

2020/04/16 | 19:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما,-(أ ف ب) – أعلنت الشرطة الإيطالية الخميس مصادرة نحو 400 ألف كمامة واقية قام أربعة رجال أعمال صينيون بتهريبها إلى إيطاليا على أنها تبرعات لكن الغرض منها إعادة بيعها.وكان رجال الأعمال يخططون لاستيراد ما مجموعه 5 ملايين كمامة جراحية او كمامات FFP2 في غضون أسبوع/ حسبما أقر أحدهم وهو في السادسة والعشرين من […]

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