عدد الوفيات في إيطاليا يرتفع إلى 22170

2020/04/16 | 19:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 22170 حالة.

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