محكمة “كاس” تغرم إشبيلية مادياً بسبب لاعب برشلونة

2020/04/16 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةغرمت المحكمة الرياضية “كاس” نادي إشبيلية المنافس في بطولة الدوري الإسباني ماديًا بسبب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الحالي، كليموه لونجليه.وانتقل لونجليه في صيف عام 2018 من صفوف إشبيلية إلى برشلونة مقابل 35 مليون يورو، ولكن الإدارة الأندلسية لم تدفع نسبة نادي نانسي الذي كان يلعب فيه لونجليه في الفترة من […]

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