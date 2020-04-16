العراق يفاتح النقد الدولي لإيقاف تسديد ديونه

2020/04/16 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحرك الحكومة العراقية لإيقاف استيفاء الديون الخارجية المترتبة على العراق في ظل انخفاض ايرادات البلاد بسبب تراجع اسعار النفط، اذ تجري مشاورات مستمرة ...

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