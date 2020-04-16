بالفيديو: مدير مكتب السيستاني في لبنان يوضح سبب عدم ظهور المرجع في الإعلام

2020/04/16 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اجاب حامد الخفاف، مدير مكتب المرجع الاعلى علي السيستاني، في لبنان والمقرب منه، على تساؤل بش...





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