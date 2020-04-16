بعد تحذيرات مقلقة لمسؤولين.. بيان مطمئن من الصحة العراقية بشأن كورونا

2020/04/16 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة وحيدة فضلاً عن تعافي 44 مصاباً وذلك بعد ساعات من تحذيرات مقلقة اشارت لوجود مخاطر من ارتفاع معدل الاصابات بسبب عدم الالتزام بحظر التجوال وعودة كورونا لمرضى تعافوا منه.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا، أن "مختبرات الصحة فحصت اليوم (3125) نموذج في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (49260) نموذج".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم (19) إصابة في العراق موزعة، في بغداد / الرصافة 6 حالات، وفي الكرخ حالة واحدة، وفي السليمانية 3 حالات، وفي محافظات البصرة وكربلاء ونينوى وواسط والمثنى حالة واحدة لكل منها، وفي ميسان 4 حالات اصابة".وتابع بيان الموقف الوبائي، أن "العراق سجل اليوم حالة وفاة واحدة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت 44 حالة، في بغداد/ الرصافة 2، والكرخ 2، وفي السليمانية وكركوك حالة شفاء واحدة لكل منهما، وأربيل 28، وكربلاء 4، والبصرة 6".

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن "مجموع الاصابات في العراق بلغ 1434، ومجموع الوفيات 80، وحالات الشفاء 856".

وفي وقت سابق.



أطلق مدير الصحة العامة د.



رياض عبد الأمير، تحذيراً للمواطنين من التراخي وعدم الالتزام باجراءات الوقاية وحظر التجوال بعد التراجع الكبير في عدد المصابين بفيروس كورونا فيما نبه الى ان تقارير علمية جديدة تشير الى ان المتعافين منه قد يكونون ناقلين للعدوى لأهاليهم ومن يزورهم ويجب الابتعاد عنهم فترة تقل عن الشهر.

وقال مدير دائرة الصحة العامة د.



رياض عبد الأمير في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) " نحذر من ان خطر فيروس كورونا مازال موجوداً وان معدل الإصابات الحالي القليل نسبياً قد يقفز فجأة كما حصل في أسابيع ماضية بسبب عدم التزام المواطنين بتجنب التجمع والاختلاط".

وأضاف إن " النجف واربيل والبصرة سجلت ارتفاعاً حاداً بعدد الإصابات في وقت سابق بسبب إقامة مجالس عزاء وحضور مصابين بكورونا والوضع في العراق مقلق لان بعض شرائح المجتمع غير مقتنعة بخطر كورونا ومن الممكن ان تخالف الإجراءات الوقائية بلحظة وتمهد لحدوث كارثة وقفزة في الإصابات".

ورأى ان ما وصفها بـ " لامبالاة من قبل المواطنين هي التحدي الأكبر امامنا لأنها تجعلنا بقلق مستمر من ان الأمور قد تعيدنا لما كنا عليه في فترة سابقة حين انتشرت العدوى بالاختلاط والاستهانة بإجراءات الوقاية وقفزت الإصابات الى 80 او اكثر يومياً".

وفيما يتعلق بالاجواء التي يتواجد فيها فاعلية وكيف تؤثر على فاعليته قال عبد الأمير " نعتقد ان نسبة قدرة فيروس كورونا على العدوى قد تقل في شهري أيار وحزيران المقبلين، الفيروس ينتقل بطريقتين، الطريقة المباشرة عبر الرذاذ والثانية الملامسة على الاسطح".

وأضاف " نعتقد ان الجو الحار يقلل بقاء الفيروس على الاسطح وبالتالي تقل قدرته على نقل العدوى، لكن نحذر من ان انتقال الفيروس عبر رذاذ المصاب سيبقى حاضراً حتى في الأجواء الحارة لأنه موجود بداخل جسد المصاب وبدرجة حرارة 37 والتي تمكنه من العيش واستمرار فاعليته".

وحول معلومات اشارت الى ان فيروس كورونا حالياً ذو جيل مختلف عن الذي دخل للعراق قبل شهرين أكد مدير الصحة العامة " فيروس كورونا الذي دخل العراق في شباط الماضي هو نفسه الموجود حالياً وليس نوعاً او نسخة اقل فاعلية حالياً تفسر تراجع الاصابات، لم يتغير ابداً وخطره نفسه والوقاية هي من تقي من العدوى".

وبخصوص المتعافين من كورونا واحتمالية تشكيلهم خطراً على اهاليهم حتى بعد تعافيهم وفقاً لتقارير أشار الى ان "هناك حقيقة علمية نحذر من خلالها مواطنينا من ان المتعافين قد يبقون ناقلين للعدوى لمدة 25 يوماً ولا يصح الاختلاط معهم وتقبيلهم واخذهم بالأحضان بعد خروجهم من المستشفى كما شاهدنا في كثير من الحالات التي تم تناقلها على مواقع التواصل".

وشدد على انه "يجب ان يستمر عزل المتعافي داخل بيته ويحدث تباعد بينه وبين عائلته وبقية الأشخاص لمدة تزيد عن 25 يوماً كي لا يكون ناقلاً محتملاً للعدوى او تنتقل اليه".

وفجر مفاجاة جديدة بالقول إن " هناك بحوثا جديدة تشير الى ان فترة حضانة المرض قبل ظهور الاعراض وصلت الى 37 يوماً عند بعض الأشخاص وكانوا ناقلين للعدوى منذ اليوم الأول من اصابتهم".

وأكد أن " البحوث تبنى على حقائق ونماذج واقعية لأشخاص مصابين او متعافين لذلك نواصل التحذير من ان الوقاية هي الطريقة المثلى لتجنب الإصابة".

بغداد اليوم- بغداد

كشف د.



عباس الحسيني، عضو خلية الازمة في الرصافة/ بغداد، عن خطر غير منظور على فئة عراقية فوجئ به الوفد الصيني الطبي الزائر للعراق للمساهمة بوقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرا في ذات الوقت الى ان وزارة ا

بغداد اليوم - بغداد

أطلق مدير الصحة العامة د.



رياض عبد الأمير، تحذيراً للمواطنين من التراخي وعدم الالتزام باجراءات الوقاية وحظر التجوال بعد التراجع الكبير في عدد المصابين بفيروس كورونا فيما نبه الى ان تقارير علمية جديدة تشير الى ان المتعافين منه ق

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس (16 نيسان 2020)، تسجيل أكثر من 1600 إصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد الإيرانية، و92 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، في بيان، إن &quo

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