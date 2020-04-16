وفيات كورونا في ايران ترتفع الى 4869

2020/04/16 | 19:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد ايران من اكثر دول المنطقة التي تضررت من فيروس كورونا.

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