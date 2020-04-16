2020/04/16 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، عن تسجيل شفاء اربع حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد وللمرة الثانية على التوالي اثبتت شفاء اربع حالات جديدة مصابة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تعلن شفاء 4 حالات جديدة مصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تعلن شفاء 4 حالات جديدة مصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).