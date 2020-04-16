الحوار_المتمدن #حسام_الدين_مسعد - حسام الدين مسعد - «عبدالقادر علوله»شروع لكسر الهيمنة الغربيه للمسرح

2020/04/16 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد #عبدالقادرعلوله_شروع_في_كسرالهيمنةالغربيةللمسرح#عبدالقادرعلوله_مسرح_في_الشارع_ام_مسرح_شارع؟ لاشك أن تجربة عبد القادر علوله في الجزائر هي شروع وتجريب محمود نحو كسر الهيمنة الغربيه علي للمسرح في عالمنا العربي وإستلهام للتراث العربي وتوظيف جديد «للحلقه» في محاولة إيجاد قالب مسرحي يحمل هوية عربيه خالصه وتقديم شكل ومضمون مسرحي يتناسب مع ثقافة مجتمعاتنا العربيه .ولد عبد القادر علوله الكاتب الجزا......

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