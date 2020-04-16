الحوار_المتمدن #بشير_الحامدي - بشير الحامدي - كورونا الطبقية

2020/04/16 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي في كل الحروب وعلى امتداد التاريخ كان ضحاياها في البلدان المنهزمة أو المنتصرة على السواء دائما هم أولئك الجنود المنحدرون من الطبقات الفقيرة الذين جندوا في جيوش بلدانهم لأسباب كثيرا ما كانوا يجهلونها وأعتقد أنه لو علموا بخفاياها وأدركوا أسبابها وأهدافها لما كانوا بذلوا أرواحهم في سبيلها.



ودائما ما كان النصر كما الهزيمة يخفيان وراءهما أنهارا من الدماء وأكداسا من الجثث البشرية يتسابق مفجرو هذه الحروب ......

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