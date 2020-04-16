اللواء الثاني بالحشد الشعبي يعفر 13 موقعا في النجف الاشرف

2020/04/16 | 19:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام قسم الطبابة في اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الخميس، بتعفير 13 موقعا جديدا في محافظة النجف الاشرف.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن عملية التعفير، اليوم، شملت بداية شارع حنون الى تقاطع شارع المدينة من خان المخضر ومول ابو عربيد وشارع الهاتف وشارع المدينة والجديدة الثانية وشارع السدير وساحة الميدان.كما شملت

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