كردستان تمدد حظر التجوال.. تعليمات جديدة حول التحالف والدبلوماسيين

2020/04/16 | 19:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت حكومة إقليم كردستان، تمديد حظر التجوال ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس "كورونا".

مددت السلطات في كردستان حظر التجوال التام حتى 23 نيسان الجاري

وأصدرت حكومة الإقليم في بيان، يوم الخميس 16 نيسان، أكدت فيه تمديد حظر التجوال بشكل تام حتى 23 نيسان/أبريل، مشددة أن مخالفي القرار سيعرضون أنفسهم للمحاسبة.

واستثنت السلطات الكردية، المنظمات الدولية وأفراد التحالف الدولي والدبلوماسيين من إجراءات حظر التجوال، ضمن ساعات محددة، مشيرة إلى أن حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً وحتى منتصف الليل لن يستثني أحدًا بخلاف الفرق الأمنية والصحية.

كما قررت السلطات، الاستمرار بالإجراءات والأوامر الممنوحة للمحافظات والإدارات المستقلة، وحظر التجوال بين محافظات الإقليم والسماح بمرور من يحمل استثناءً وفق النظام الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وأكدت حكومة كردستان، استمرار إغلاق النقاط الحدودية والمطارات في الإقليم أمام المسافرين.

وكانت السلطات في كردستان قد قررت، في وقت سابق، تمديد العطلة في المؤسسات والدوائر حتى مطلع شهر آيار/مايو المقبل.

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