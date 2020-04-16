الموقف الوبائي في العراق: رسالة إلى منظمة الصحة العالمية

2020/04/16 | 19:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت البلاد تسجيل معدلات إصابة منخفضة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

سجل العراق 19 إصابة جديدة ضمن معدلات منخفضة منذ أيام

وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم الخميس 16 نيسان/أبريل، أن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 3 آلاف و125 نموذجًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع العينات التي فحصت في العراق 43 ألف و260 نموذجًا.

وأكدت الوزارة، تسجيل 19 إصابة جديدة في عموم محافظات البلاد، موزعة كما يلي: بغداد/ الرصافة 6، بغداد/ الكرخ 1، السليمانية 3، البصرة 1، كربلاء 1، ميسان 4، المثنى 1، نينوى 1 وواسط بحالة واحدة فقط، فيما أعلنت تسجيل حالة وفاة واحدة في بغداد - الرصافة، مقابل 44 حالة شفاء.

وارتفع إجمالي الإصابات في العراق إلى مجموع ألف و434 حالة مؤكدة، توفي منها 80 شخصًا، فيما تماثل للشفاء 856.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بقراراتها خصوصا حظر التجوال منعًا لانتشار المرض، كما قدمت شكرها إلى بقية الوزارات والجهات الداعمة لجهودها في مكافحة هذه الجائحة، فضلاً عن منظمة الصحة العالمية على دعمها المتواصل في كافة المجالات.

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