إسبر عن قادة الصين: لا أثق بأنهم يخبروننا الحقيقة الآن

2020/04/16 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة اتهامه الصين بحجب المعلومات ودعوته إلى مواصلة الضغط عليها، كرر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الخميس اتهاماته لبكين بشأن تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إسبر في تصريح لبرنامج "توداي" الذي يذاع على شبكة "إن بي سي" إنه يعتقد أن قادة الصين كانوا يمارسون "التضليل والتعتيم" فيما يتعلق بتفشي الفيروس الذي نشأ هناك، مضيفا أنه لا يثق حتى في صدقهم الآن.

وفي مواصلة لانتقاد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعامل الصين مع الأزمة، قال إسبر إنه يجد من الصعب تصديق معلومات من الحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف: "إنهم يضللوننا، تكتموا عن الأمر في أوائل أيام هذا الفيروس.



لذلك ليس لدي ثقة كبيرة حتى في أنهم يخبروننا الحقيقة الآن".

وكان وزير الدفاع الأميركي قد صرح لشبكة "فوكس نيوز" الأربعاء قائلا: "حتى اليوم، نراهم يحجبون المعلومات.



لذا أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة الضغط عليهم لمشاركة" المعلومات.

في الوقت ذاته، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء الصين إلى "الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات" لمكافحة الجائحة ومنع تفشي المرض في المستقبل.

وأشار بومبيو في مكالمة هاتفية مع يانغ جيتشي، مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني إلى "الأهمية العالية التي نعلقها على تسهيل الصين تصدير الإمدادات الطبية لتلبية الطلب الكبير عليها في الولايات المتحدة".

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