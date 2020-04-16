2020/04/16 | 19:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر في وزارة الكهرباء في الحكومة السورية، عن تحسن التغذية الكهربائية بدءاً من اليوم الخميس، وذلك بسبب عودة آبار حقلي غاز الشاعر وحيان، وسط سوريا، إلى العمل.وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعلن خفض التقنين إلى 8 ساعات يومياً) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعلن خفض التقنين إلى 8 ساعات يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).