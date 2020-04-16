2020/04/16 | 19:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الخميس، عن تدمير 3 مضافات للعناصر مجرمي داعش بالحملة الامنية على المناطق الصحراوية .وقال المصدر في حديث لـ ” العهد نيوز” ، ان ” القوات الامنية من الجيش مسنودة بقوة من الحشد الشعبي وبدعم من طيران الجيش تمكنت من تدمير 3 مضافات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ” العهد نيوز”: تدمير 3 مضافات لمجرمي داعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ” العهد نيوز”: تدمير 3 مضافات لمجرمي داعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).