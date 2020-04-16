كورونا يستهدف النساء اكثر من الرجال في الرصافة

2020/04/16 | 19:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاصابات الست التي سجلتها، ليبلغ اجمالي الاصابات 194 اصابة في جانب الرصافة.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "صحة الرصافة سجلت ستة اصابات جديدة بفيروس كورونا الاولى لامراءة بعمر 50 سنة تسكن مدينة الصدر قطاع 2 راجعت مستشفى الشيخ زايد وبعد اجراء الفحوصات تبين اصابتهم بفيروس كورونا، اما الثانية امراءة بعمر 45 سنة تسكن مدينة الصدر قطاع 2 راجعت مستشفى الشيخ زايد وهي شقيقة الحالة الاولى".وأضاف ان "الحالة الثالثة هي امراءة بعمر 55 سنة تسكن الشعب قرب ثانوية الاسوار راجعت مستشفى الكندي، الحالة الرابعة امراءة 58 سنة تسكن الحبيبية محلة 537 راجعت مستشفى الشهيد الصدر".وبين الساعدي ان "الحالة الخامسة لرجل بعمر 44 سنة يسكن مدينة الصدر محلة 521 راجع مستشفى الشهيد الصدر، اما الحالة السادسة هي لرجل بعمر 52 سنة يسكن مدينة الصدر قطاع 4 راجع مستشفى الشهيد الصدر".وأكد ان "العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في الرصافة ارتفع الى 194 بينهم 16حالة وفاة للاسف فيما اكتسب الشفاء التام 99 حالة ما يعني بقاء 79 حالة تتلقى العلاج وحسب البروتوكولات العلاجية بمستشفى ابن الخطيب".ودعا الساعدي "المواطنين الى الالتزام بحظر التجوال والابتعاد عن التجمعات ومراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور الاعراض".

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