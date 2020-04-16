ميسان تحتجز 17 مواطناً بعد عودتهم من مجلس عزاء لمتوفي بكورونا في بغداد

2020/04/16 | 19:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة ميسان ، مساء اليوم الخميس ، عن حجر 17 مواطنا فور دخولهم الى المحافظة بعد عودتهم من مجلس عزاء لمتوفي بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.وقال اعلام الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بعد ورود معلومات امنيه عن دخول 17 مواطن من سكنة اهالي العمارة شاركوا بمجلس عزاء لاحد المتوفين بفايروس كورونا في بغداد ويشتبه بملامستهم للمتوفي باشرت مفارز الصحة على الفور بحجرهم في سيطرة علي الغربي".واشار الى "نقلهم عبر سيارات مخصصة الى مركز حجر المشتبه باصابتهم في العماره وتم اخذ تحاليل وارسالها الى بغداد بانتظار عودة النتائج".

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