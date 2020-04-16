اليابان تتبرع لبناء وحدات سكنية في شنكال من خلال منحة مالية

2020/04/16 | 19:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال تبرعت اليابان بمبلغ 3.6 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) لدعم إعادة بناء موطن الايزيديين في العراق (قضاء شنكال) والذي دمرته الحرب إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على بعض من محافظات العراق ومن ضمنها محافظة نينوى التي يقع فيها قضاء شنكال.وقال بيان (UN-Habitat) والذي ترجمته “ايزيدي 24″، إن …

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