الحوار_المتمدن #الحزب_الشيوعي_الفلسطيني - الحزب الشيوعي الفلسطيني - بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

2020/04/16 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني جماهير شعبنا العظيم تهل علينا اليوم، ذكرى شهداء الحركة الاسيرة، هذه الحركة التي ما زالت تسطر آيات المجد في تاريخ نضال شعبنا ضد المحتل الغاصب.



هذه الحركة التي تتعرض لمؤامرة التهميش اليوم أكثر من تعرضها لعسف السجان، لكنها تقف بشموخ أمام هذا العدو.



ونقف اليوم معها لنعلن للقاصي والداني أن حركتنا الاسيرة هي رائدة معركة شعبنا ضد الاحتلال، هذه المعركة التي ستبقى ما بقي صهيوني يدنس أرضنا المباركة، هذه الا......

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