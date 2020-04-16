السفير التركي يتجاهل الغارات على اربيل ونينوى ويركز اهتمامه على

2020/04/16 | 20:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداثارت تغريدة للسفير التركي لدى العراق فاتح يلدز ، انتقادات واسعة من العراقيين ، بعد تجاهله للقصف التركي على مواقع حدودية في اربيل ونينوى واهتمامه بالمسلسلات المفضلة لدى متابعيه.وذكر السفير يلدز في تغريدة عبر موقع تويتر تابعته "كلكامش برس" ، قائلا: "أنا أعلم أن بعضكم لديه معلومات أكثر مني حول المسلسلات التركية".وأضاف: "لكوننا في البيت هذه الأيام، هل من الممكن أن تنصحوني بمسلسلات تركية يمكن أن أشاهدها لأثير إعجاب زوجتي التي هي أيضا لديها معلومات أكثر مني حول هذا الموضوع".يذكر ان وزير الخارجية محمد الحكيم، وجه باستدعاء السفير التركي لدى بغداد ، اليوم الخميس ، على خلفية "اعتداء أسفر عن خسائر بالاوراح".وقال متحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، إن "وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الارواح والممتلكات".

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