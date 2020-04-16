صحة ديالى تعلن عن الموقف الوبائي في المحافظة

2020/04/16 | 20:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي في المحافظة لهذا اليوم.وقال العزاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "أرسلنا نماذج تحاليل مختبرية لتسع حالات مشتبه باصابتها بوباء كورونا".وأضاف انه "وصلت نتائج اربعة منها سالبة اي غير مصابة بالمرض وننتظر وصول نتائج الخمس المتبقية خلال الساعات المقبلة وسنعلن عنها حال ورودها إلينا".

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