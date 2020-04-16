اليويفا يبحث استئناف موسم كرة القدم في أوروبا

2020/04/16 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سيعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اجتماعا للجنته التنفيذية في 23 أبريل نيسان الحالي لمناقشة كيف ومتى يمكن استئناف موسم كرة القدم في القارة وسط جائحة فيروس كورونا.

وتوقف النشاط الرياضي بسبب الجائحة التي أدت إلى تأجيل بطولة أوروبا 2020 للعام المقبل وكذلك بطولات الأندية المحلية والقارية.

وتناقش اتحادات كرة القدم وروابط البطولات المحلية والأندية إضافة إلى اللاعبين سبل استكمال الموسم في أوروبا وضمان سلامة اللاعبين والحكام.

وأكد اليويفا بوضوح أن يريد من أعضائه استكمال البطولات المحلية بدلا من إلغائها.



ويأمل أيضا في استكمال بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال اليويفا في بيان إن هذا الاجتماع، الذي تسبقه جلسة يوم الثلاثاء المقبل لأمناء 55 اتحادا محليا، ”سيناقش آخر تداعيات جائحة كورونا على الكرة الأوروبية“.

وأضاف اليويفا أن هذه الاجتماعات التي ستعقد عبر تقنية الفيديو عن بُعد ”ستبحث تطورات المسابقات المحلية والأوروبية“.

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