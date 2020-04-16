ذي قار تعلن تطوراً إيجابياً في ملف التعافي من كورونا

2020/04/16 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ذي قار يوم الخميس تسجيل شفاء أربع حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان ورد لشفق نيوز، إن نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد وللمرة الثانية على التوالي اثبتت شفاء أربع حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا المستجد.

وأضاف أن "حالة الشفاء الاولى هي لمصاب من سكنة منطقة الثورة، والحالات الثلاث الاخرى هي لمصابين من سكنة منطقة الشريف في الناصرية".

وأشار الجابري إلى أنه "مع شفاء هذه الحالات الأربع فقد بلغ عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام ١٩ حالة شفاء".

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