2020/04/16 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكتشف علماء ناسا كوكبا ً بحجم الأرض، صالحاً للعيش ويحتوي على المياه وحرارته السطحية مشابهة للأرض، وفق ما نقلت صحيفة ذي صن البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الكوكب الخارجي كيبلر-1649 يقع على بعد 300 سنة ضوئية في المنطقة الصالحة للعيش من نجمه.

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية البعثة العلمية في وكالة ناسا في واشنطن: "هذا العالم البعيد المثير للاهتمام يعطينا أملاً أكبر في أن الأرض الثانية تقع بين النجوم، في انتظار العثور عليها".

وأضاف "البيانات التي جمعتها بعثات مثل كيبلر وقمرنا الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة سوف تستمر في تحقيق اكتشافات مذهلة حيث يقوم مجتمع العلوم بصقل قدراته للبحث عن الكواكب الواعدة".

وقالت الصحيفة إن أدلة على كبلر-1649 تم رصدها بين البيانات التي جمعها تلسكوب كيبلر الفضائي بين عامي 2009 و 2018.

ويتلقى الكوكب 75 في المئة من الضوء الذي تحصل عليه الأرض من الشمس، ما يشير إلى أن درجة حرارته السطحية قد تكون مشابهة لما في الأرض.

أما النجم الذي يدور حوله فهو "قزم أحمر" ما يعني أنه أبرد وأصغر من الشمس.

وأوضحت ناسا أن كيبلر أقرب لهذا النجم أكثر من قرب الأرض للشمس ما يعني أن الاشعاعات من النجم الصغير قد تهدد أي حياة محتملة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء ناسا يكتشفون كوكباً صالحاً للعيش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء ناسا يكتشفون كوكباً صالحاً للعيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).