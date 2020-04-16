رئيس الوزراء المصري: إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام

2020/04/16 | 20:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين.وقال مدبولي، إنه من المقرر أن تنطبق إجراءات الحظر على يومي الجمعة والسبت، على يوم شم النسيم والتي تشمل غلق كامل للمحال التجارية والمولات.وأضاف، إلى جانب هذا سيتم إيقاف المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ،

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