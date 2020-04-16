وزارة الصحة تعلن تسجيل 19 اصابة و44 حالة شفاء من كورونا في العراق

2020/04/16 | 20:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 19 اصابة جديدة و44 حالة شفاء من فايروس كورونا في العراق.وجاء في الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا، بحسب بيان للصحة إنه “تم فحص (٣١٢٥) نموذجا في كافة المختبرات المختصة خلال ٢٤ ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (٤٩٢٦٠) نموذجا”.وأضاف

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