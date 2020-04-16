مدير صحة الكرخ يعلن تشخيص 29 اصابة بكورونا لقادمين الى مطار بغداد

2020/04/16 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ/ بغداد، الدكتور جاسب الحجامي، اليوم الخميس، تشخيص اصابة 29 بفيروس كورونا لقادمين الى العراق عبر مطار بغداد الدولي.

ووقال الحجامي في بيان ان "المجاهدين من منتسبي دائرتنا تمكنوا من فحص ٢٢٤٤ مسافراً قادماً عن طريق مطار بغداد الدولي للأيام الأربعة الاخيرة، وتم تشخيص ٢٩ حالة موجبة و حسب الفحص الأولي كان منها ١٣ لمسافرين قادمين من دبي و ٩ من القاهرة و ٤ من اسطنبول و ٣ من عمّان، وتم عزلهم في مستشفيات دائرتنا و دائرة صحة الرصافة بإنتظار النتائج التوكيدية النهائية ليتم بعدها تسفيرهم الى محافظتهم".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات ضبط في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال الشهر الجاري، فيما كشفت عن تفلصيها.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "مكتب تحقيق القادسية تمكن من تن

بغداد اليوم- بغداد

اكد محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الخميس، التزام محافظته الكامل بما يصدر من قرارات من خلية الازمة الحكومية فيما يخص تمديد حظر التجوال او رفعه، ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان&quo

بغداد اليوم - بغداد

سجلت محافظة المثنى، الخميس، 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما اعلنت مدينة الطب شفاء 3 مصابين بالفيروس.

وقالت مدينة الطب في بيان، إن "3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، وبذلك يكون مجم

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