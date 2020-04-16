النزاهة تعلن عن تنفيذ عمليات ضبط في بغداد وعدد من المحافظات وتكشف تفاصيلها

2020/04/16 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات ضبط في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال ...





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