الفتح: الكتل السياسية تحرص على منح الثقة لحكومة الكاظمي قبل شهر رمضان المبارك

2020/04/16 | 20:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان عن تشكيل فريق استشاري يمثل الكتل السياسية لتقديم المساعدة والمشورة للمكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الغبان في تصريح، إن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل فريق استشاري يمنح صلاحية اختياره للمكلف من أجل الإسراع في حصول التوافق على أسماء الكابينة الوزارية ودراسة سيرهم الذاتية لضمان نجاح عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان ومنحهم الثقة، مبينا أن كابينة الكاظمي ستضم خليطاً من المستقلين والسياسيين الذين هم ليسوا من الخط الأول ولديهم رؤية في إدارة البلد مع مراعاة معايير النزاهة والكفاءة في الاختيار.

وأشار الغبان إلى أن الكتل السياسية تحرص على منح الثقة لحكومة الكاظمي قبل حلول شهر رمضان المبارك مراعاة للوضع الراهن ولصعوبة عقد جلسة بعد هذا الموعد، مؤكدا أن القوى السياسية اتفقت مع الكاظمي على إجراء الانتخابات المبكرة في موعد أقصاه لا يتعدى سنة مع تهيئة جميع الظروف الملائمة بشكل يضمن نزاهتها وشفافيتها.

وأضاف، أن تحالف الفتح لديه محددات بدعم من يتولى منصب رئيس الوزراء منها الحفاظ على التوازن في العلاقات الدولية والإقليمية والاحترام المتبادل وعدم السماح بأن يكون العراق منطلقاً للعدوان على الآخرين.

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