في دمشق… الغاز غالي والزيت غالي وقرص الفلافل بـ 25 ليرة

2020/04/16 | 20:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمّص المطحون والمقلي مع السمّاق والبهارات، إنها الفلافل الأكلة الشعبية الأشهر في سوريا، ورفيقة العمال والطلاب والبسطاء، والأكلة التي تسدّ جوع البطون.لم تعد تلك الأقراص المدوّرة الساخنة أكلة #الفقراء في #دمشق، بعد أن وصل…

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