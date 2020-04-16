تقرير رسمي: داعش استغل كورونا ليعود،،وتحذيرات “لا تتفاعلوا حتى بالانتقاد”

2020/04/16 | 20:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال مركزالاعلام الرقمي التابع للحكومة العراقية، اليوم الخميس، ان نشاط تنظيم داعش في تنامي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً الى ان ازدياد اعداد حسابات اعضاء تنظيم داعش وانصارهم على منصات التواصل الاجتماعي صار واضحاً في فيسبوك على وجه التحديد.واوضح بيان للمركز، تابعته “يس عراق”، ان “هذه العودة جاءت خلال الاشهر الماضية […]

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