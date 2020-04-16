بالصور..صفاء هادي يتدرب مع الحسناء الروسية بطلة العالم بالجمباز

2020/04/16 | 20:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشف لاعب وسط منتخبنا الوطني والمحترف في نادي كيليا سوفتيوف الروسي صفاء هادي، عبر حسابه على الانستغرام، إنه اجرى تدريبات مشتركة في المنزل عبر الإنترنت مع بطلة العالم و روسيا بالجمباز “كسينيا بولياكوفا” في ظل توقف منافسات الدوري الروسي بسبب فيروس كورونا.

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