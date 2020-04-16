الاتحاد الأوروبي يعد بـ”الرد” على تصرفات تركيا شرق المتوسط

2020/04/16 | 20:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأكد الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة من قبل تركيا في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط التابعة لجمهورية قبرص غير شرعية، متعهدا بالرد على استئناف هذه العمليات.وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إن المؤسسات والدول الأعضاء تراقب وتتابع بدقة تصرفات تركيا في […]

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