وفاة كاتب تشيلي كبير بفيروس كورونا

2020/04/16 | 20:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رحل عن عالمنا الكاتب التشيلي الأكثر مبيعا، لويس سيبولفيدا، بعد أن أصيب بفيروس كوفيد-19 عن عمر يناهز 70 عاما.وذلك بعد عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.وكان الكاتب قد أمضى 6 أسابيع في المستشفى بعد ظهور أعراض المرض عليه، عقب عودته من البرتغال.وقد عرف سيبولفيدا دوليا عقب نشر روايته “الرجل […]

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