بالوثيقة.. محافظ الانبار يوافق على تخصيص اراضي للكوادر التربوية

2020/04/16 | 20:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوافق محافظ الانبار، علي فرحان حميد، اليوم الخميس، على تخصيص قطع اراضي سكنية للملاكات التربوية في المحافظة، بناء على توصيات مدير عام تربية الانبار نافع حسين الدليمي.

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