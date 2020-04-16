بالصور .. صحة الكرخ تفحص 2244 مسافرا في مطار بغداد

2020/04/16 | 20:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ ، مساء اليوم الخميس ، ان ملاكاتها الطبية تمكنت من فحص 2244 مسافراً قادمين عن طريق مطار بغداد ‏الدولي للأيام الأربعة الماضية.‏وذكرت صحة الكرخ في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تمكن منتسبي دائرتنا من فحص 2244 مسافراً قادماً عن طريق مطار ‏بغداد الدولي للأيام الأربعة الاخيرة".‏‏ واضاف البيان " تم تشخيص 29 حالة موجبة و حسب الفحص الأولي كان منها 13 لمسافرين قادمين من دبي و9 من القاهرة و 4 من ‏اسطنبول و 3 من عمّان، وتم عزلهم في مستشفيات دائرتنا و دائرة صحة الرصافة بإنتظار النتائج التوكيدية النهائية ليتم بعدها تسفيرهم كل ‏الى محافظته".‏

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