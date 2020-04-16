الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 460 إصابة جديدة بكورونا و61 حالة شفاء و حالتي وفاة

2020/04/16 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، إجراء أكثر من 25 ألف فحص والكشف عن 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة شفاء وحالتي وفاة.

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