سوريا أثناء الوباء الحرب مستمرة،بقلم، ألين رتيس، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة

2020/04/16 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة رغم تهديد الوباء في سوريا، يحافظ القادة الإمبرياليين على العقوبات التي تفاقم وضع البلد الذي دمرته سبع سنوات من الحرب.



تم الإعلان رسميا يوم 26 مارس عن سبع إصابات فقط بفيروس كورونا، لكن كل شروط الانتشار السريع للوباء والخارجة عن السيطرة واردة.



دمر القصف عدد من المشافي خاصة بمنطقة المعارك الأخيرة، إدلب، الواقعة في الشمال الغربي، وفي يناير الماضي توقف عن العمل مستشفى معارة النعمان، أحد أكبر مستش......

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