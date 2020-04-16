بغداد تعلن 29 إصابة بكورونا بين القادمين من خارج العراق

2020/04/16 | 20:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة الكرخ في بغداد يوم الخميس تسجيل 29 إصابة بكورونا بين القادمين من خارج العراق.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "منتسبي دائرتنا تمكنوا من فحص ٢٢٤٤ مسافراً قادماً عن طريق مطار بغداد الدولي للأيام الأربعة الاخيرة".

وأضاف، "تم تشخيص ٢٩ حالة موجبة حسب الفحص الأولي، كان منها ١٣ لمسافرين قادمين من دبي و ٩ من القاهرة و٤ من اسطنبول و٣ من عمّان".

وأشار الحجامي إلى "عزلهم في مستشفيات دائرتنا ودائرة صحة الرصافة بإنتظار النتائج التوكيدية النهائية ليتم بعدها تسفيرهم كل الى محافظته".

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